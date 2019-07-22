台北市長柯文哲雖未正式鬆口要競逐總統大位，但一言一行無不象徵「天亮了、雨下了」，加上近期猛轟藍綠，成功博得高聲量，宣布參選可謂呼之欲出。本報最新民調顯示，一旦柯文哲加入2020戰局，支持度甚至能小勝蔡英文總統。對此，柯表示，他只是做自己而已，不要把他想成每天詭計百出。

根據本報最新民調，一旦柯文哲加入2020戰局，高雄市長韓國瑜獲得44.8％支持度、柯文哲獲21.5％、蔡英文總統獲得17.8％。

柯文哲直言，台灣社會悲哀，每天都在想選舉，他只是做自己，「不要把柯文哲講得詭計百出」，陰謀很多，他就是無招勝有招，「其實我就是真的做我自己而已」。

至於民調小勝蔡英文，參選機率有變高嗎？柯文哲則舉統計學為例，稱統計學對群體有益，對個人沒有益，因為對群體可以有一個百分比，但對個人卻只有零跟一，有做就是100％沒做就是0，所以沒有意義。所以對個人來講，就算機率有99％，但他沒做也是0。

至於參選機率什麼時候變成「1」？柯文哲則是嘆一口氣說，「其實我每天對媒體講的話，就是心裡面的話」，相信藍綠兩黨候選人出來後，知識分子、中堅分子等統獨意識不是那麼強烈的中產階級，一定像他一樣非常焦慮。

媒體追問若參選要如何說服民眾有能力比藍綠更好？柯表示，2000年前，蘇格拉底是雅典民眾投票處死的，所以他的徒弟柏拉圖一直對民主嗤之以鼻，1933年的希特勒、1920年的墨索里尼也是，換句話說，民主政治本來就沒有保證，也無法相信選民會做最理智決定。

(中時 )