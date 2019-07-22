香港反送中示威越鬧越兇，昨天甚至傳出警察及黑道聯手毆打示威民眾。台北市長柯文哲今天表示，根本問題沒有解決，外國勢力介入是必然的，但他認為，免疫力好就不怕細菌，所以香港一定是有問題，但再回頭看看，台灣何嘗不是這樣？

柯文哲說，香港抗議神似2013、2014年的台灣，當時台灣每個禮拜都有不同名目的抗議，反核四、太陽花等等一大堆，但真實的問題其實是民怨沒有解決，所以面對問題是解決問題第一步，把小問題解決就沒有大問題，若不解決問題，問題會解決你。

他強調，香港的問題一天沒解決，就一定會有新問題浮出來，「中國指控CIA出手，美國又說你們自己幹太爛」，根本問題沒有解決，就會一直抗議，英文叫「vent」，就是排氣的意思，你氣沒排掉，還是會繼續出問題。

話鋒一轉，柯也認為韓流出現並非只是韓國瑜的問題，而是大環境如何塑造，基本上他做為學者的成分還是比作為政治人物的成分多一點，我常常自己一直在思考台灣怎麼會走到今天的局面，他也認為韓國瑜出來，國民黨高層，也就是所謂知識藍、經濟藍，一定跟他一樣，焦慮得一蹋糊塗。

(中時 )