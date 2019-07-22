前「4minute」成員泫雅，以過人舞蹈實力與火辣外型聞名，因此有「南韓小野馬」美稱，而她認愛同門師弟E'Dawn(金曉鐘)後，兩人都被原東家CUBE掃地出門，然她沒因此改變對演藝工作的熱忱，反倒更積極接工作，近日參加了南韓水上音樂節演出，然心情沒因合約問題受到太大影響的她，被眼尖的網友發現，似乎身材上有些變化，疑似走鐘。

泫雅現身南韓水上音樂節，穿著少女系粉色細肩帶小可愛及同款高腰迷你短褲，露胸、露腰又露屁股蛋，加上全身被水淋濕，顯得相當有夏日狂歡的氛圍，然有不少網友發現，泫雅好像有那麼點不一樣，覺得她原本線條明顯的水蛇腰變粗，傲人的俏挺蜜桃臀也「消風」，如今身材相當扁平，不似以前那麼凹凸有致。

泫雅繼大紅厚唇妝被懷疑嘴唇去做醫美整形後，又被發現身材疑似走鐘，讓網友看了驚呼「肉鬆了」、「屁股垮了」，有損火辣女神名聲，但也有粉絲覺得這根本沒什麼，認為她穿什麼都好看，反嗆「難道水上音樂節要穿羽絨衣嗎」，堅定護航女神。

(中時電子報)