馬林魚22日慘遭道奇9-0完封，左投陳偉殷在先發山本喬丹被打退之後接手，登板時已經落後5分。今天的道奇很難對付，山本喬丹挨兩轟失5分，僅4局就用掉91球。殷仔後頭的葛瑞洛(Tayron Guerrero)更是單局用掉32球，殷仔自己撐了兩局(33球)，被敲安失1分，還有3次三振，算是今日魚軍表現最好的了，自責分率成為7.58。

陳偉殷5局下登板，被敲3支一壘打，波拉克(A.J. Pollock)打回1分，不過中間有三振掉孟西(Max Muncy)。6局下殷仔暴投被跑者上到二壘，還好輪到投手伯勒(Walker Buehler)打擊，他意外地頑強，不害怕殷仔時速90英里的直球，逼得殷仔出動曲球才K掉。最後彼德生(Joc Pederson)揮空一顆切球遭三振，殷仔投完兩局退場。

馬林魚投手山本喬丹。（美聯社）

接手的葛瑞洛投得滿頭大汗，第一球就被失誤上壘，用8球三振柯瑞席格(Corey Seager)，再用9球保送孟西，然後被波拉克轟出3分炮，很辛苦才撐完這一局。

日裔新秀山本喬丹4連勝的小確幸在今日中斷，吞下生涯首敗，自責分率從1.59升到2.61。「我很挫折，沒辦法幫球隊贏球，最不爽的是被敲全壘打。」其實他不用自責，道奇投手伯勒7局11K，就算山本只失1分也會輸。

(中時電子報)