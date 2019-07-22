《華爾街日報》（WSJ）21日報導，中國大陸與柬埔寨已在今年春天簽訂一紙秘密協議，北京將能部分使用柬埔寨位在暹羅灣的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），報導引述美官員指出，此舉將增強北京在南海爭議領土的主張，此外，未來大陸若武力犯台，解放軍在南海與柬埔寨的據點恐阻礙美軍馳援台灣。

據路透社、中央社引述《華爾街日報》報導，協議具體細節尚不清楚，但授權北京使用雲壤海軍基地長達30年，此後每10年自動續約。

美官員擔心，此安排將增強大陸在南海爭議領土與經濟利益的主張，繼而挑戰美國在東南亞的盟友，「進一步將觸角伸向戰略要道馬六甲海峽的能力。」

此外，美官員也相當關切附近正在由陸資企業興建、距離基地約40英里（約64公里）的一座機場，他們擔心機場一旦啟用，戰機將能迅速在該機場起降。一名美國官員透露，自該機場起飛的戰機將能瞄準泰國、越南、新加坡等鄰國，此外大陸若將勢力延伸至此，一旦北京決定武力犯台，「在柬埔寨和南海部署的軍力將讓美國馳援台灣變得『非常複雜』，因為部分美軍屆時需要取道馬六甲海峽或南海外圍海域。」

報導指，北京及金邊當局都否認有簽署秘密合約一事，柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）更駁斥這是「假新聞」。不過美方仍對此表達關切，美國國務院發布聲明要求柬埔寨拒絕此次安排，稱該國的憲法向人民承諾將奉行獨立的外交政策。

聲明指出：「我們關切柬埔寨政府邀請任一外國軍隊勢力進入柬國的舉動，此舉將威脅東南亞國協在協調區域發展的一致性及中心地位，同時也會干擾東南亞地區的和平與穩定。」

(中時電子報)