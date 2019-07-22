國民黨總統初選落幕，但黨內是否能成功整合備受外界關注，初選結束後首次開直播的前新北市長朱立倫昨晚說，若國民黨未完全整合，台北市長柯文哲參選將享有很大舞台。柯今表示，韓國瑜出來以後，相信國民黨高層，也就是所謂「知識藍、經濟藍」，一定跟他一樣焦慮得一蹋糊塗。

朱立倫昨開直播分享初選後的心情，對於台北市長柯文哲若決定投入2020戰局，朱提及，若國民黨不是真團結將有給予柯很大空間，另一方面，國民兩黨都真的團結一致、政黨鞏固下，柯就一定退居第三。

柯文哲認為，兩黨候選人出來以後，對知識份子、中間選民等統獨意識不強烈的中產階級，都很焦慮。至於若參選要如何說服民眾他比藍綠更有能力？柯表示，他無意說服民眾自己能夠勝過藍綠候選人，畢竟「民主政治本來就無法保證選民會做最理智決定」。

但韓國瑜挾超強民意，是否能吸到知識藍、經濟藍的票？柯文哲語帶保留，並對於先前稱「那個草包菜包聽起來太傷人」，但老實說那就是些知識分子、中間分子，心裡在想的話。

另外，由吳萼洋新成立的政黨「白色聯盟」主張帶職參選，應辭現職，並按比例退還選舉補助款，換言之，柯文哲若有意參選，也要掏出1424餘萬元。柯文哲今天也隔空向白色聯盟喊話，「請趕快去跟韓國瑜討錢！」他笑說，因為自己還沒有宣布參選，但韓國瑜是確定要選，所以先把韓的錢全部討完。

(中時 )