台南市登革熱疫情尚未解除，本土登革熱病例再增2例，目前已有14例。新增2病例為同住的父女，因住家鄰近東區巴克禮公園，台南市長黃偉哲22日裁示，即日起休園2周進行預防性風險控管。

台南市登革熱防治中心指出，台南市21日新增2例本土確診，第13例為東區崇明里70餘歲阿公，16日開始陸續出現頭痛、食慾不振、咳嗽、後眼窩痛等症狀，21日就醫，同一天通報，隱藏期5天，21日深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗，確定感染第2型登革熱病毒。

同住的第14例為前例40餘歲女兒，20日開始陸續出現頭痛、關節痛、肌肉痠痛、發燒等症狀，當天即接受接觸者採檢並通報，隱藏期1天，21深夜由台南市衛生局認可實驗室檢驗，確定感染第2型登革熱病毒。

此外，與2名病例同住的4名家人，除第14例的丈夫16日曾出現頭暈、發燒出疹等症狀就醫採檢，結果尚待第二次採檢研判外，餘3人均尚無疑似症狀。

由於2名病例的住家、活動地點均在巴克禮公園附近，防治中心除於20日針對巴克禮公園實施戶外化學防治外，21日也完成案家噴殺蟲劑壓罐，以及住家周圍50公尺進行病媒蚊密度調查及孳生源清除。為進行預防性風險控管，黃偉哲也裁示巴克禮公園即日起休園2周。

(中時 )