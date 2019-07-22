民進黨立院黨團下個會期將主推「中共代理人」修法，國民黨立院黨團則認為此法將關閉兩岸交流、迫害台灣新聞、言論自由。國民黨團總召曾銘宗質疑條文定義不清，執行將有重大爭議，因此要求蔡英文總統下個會期要到立法院針對此事做國情報告。

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文1月2日回擊大陸領導人習近平「九二共識一國兩制說」之後以為「撿到槍」，以為台灣人民吃這套，所以才意猶未盡，推完「國安五法」又要修「中共代理人」，將來所有的兩岸交流，包括經貿、文化、教育、宗教都有可能不小心觸法。

賴士葆痛批，這就是蔡英文「包著糖衣的民主」，表面上有選舉、有言論自由，但這種修法通過後，來往大陸可能就被行政機關定罪，在台灣發表的言論也可能被行政單位認定為「中共代理人」，比戒嚴時期還要有過之而無不及，這是對人民自由多大的箝制，因此蔡英文應該到立院做國情報告。

藍委費鴻泰表示，民進黨的修法對於「中共代理人」定義不清楚，等於是政府說你有罪，你就有罪，比《刑法一百條》當時條文訂的還要模糊，這就是警總復辟，台灣天空瀰漫著獨裁，蔡英文說你是什麼就是什麼，台灣不再是民主的國家，這就是蔡英文式的民主，就是獨裁。

藍委童惠珍表示，民進黨說這是拿美國、澳洲的境外代理人法律來修法，但事實上，美國、澳洲的法律是揭露外國資金來國內遊說，必須揭露哪些人透過哪些單位來遊說，但是民進黨的「中共代理人」修法完全不是這回事，他是要懲罰，可能羅織人入罪，製造恐懼。

(中時 )