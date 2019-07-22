國民兩黨初選已落幕，仍未宣布是否參選總統的台北市長柯文哲，近日頻對民進黨開炮，是否為參選做準備，引發外界高度關注。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為，在綠營已實質分裂的狀況下，柯已成功一半，若藍營不能團結，恐怕第一顆政壇原子彈就真的會在柯文哲手中被製作出來。

據旺旺中時最新民調顯示，若2020藍綠對決，泛綠選民將歸隊，有84.1％的泛綠民眾將投給蔡英文；一旦柯文哲參選，柯將獲得24.4％泛綠選民青睞，而蔡的泛綠支持將掉到66.8％，顯示柯對蔡確實是一個威脅，若柯文哲真的參選，民進黨將跟柯先廝殺一番。

李正皓則在臉書發表「柯文哲的原子彈是什麼？稍有化學概念的人都知道只有兩個字：分裂」一文。李正皓說化學上，原子核的分裂會產生一系列的連鎖反應與巨大破壞能量；政治上，政黨的分裂當然也會產生一系列的連鎖反應與巨大破壞能量。

他說當前綠營因為獨派對蔡英文的不滿，喜樂島聯盟組黨後已經實質發生分裂危機；藍營則因為韓粉與柯粉的矛盾，也隱隱有了分裂的可能。若柯能掌握藍、綠分裂的契機，自然能如同原子彈般在政壇上引起連鎖的破壞能量，進而解構藍綠既有版圖，為總統之路找到切入的空間。

因此，李正皓認為，當柯文哲口中說出正在研發原子彈的同時，幾乎可以斷定他口中的研發原子彈就是指研究如何吸引藍、綠游離支持者的論述。至於柯文哲的原子彈會不會研發成功？李說在綠營已實質分裂的狀況下，坦白說柯文哲已經成功了一半，剩下的關鍵是在藍營能否團結？若藍營不能團結，恐怕第一顆政壇原子彈就真的會在柯文哲手中被製作出來。

(中時電子報)