監察院今（22）天發布最新一期《廉政專刊》，交通部長林佳龍的申報財產，光是存款、股票就近3億元，其中上次申報高達近4千萬的房貸並未出現在此次財產申報中，林佳龍幕僚指出，出售部分股票加上公司股利、現金已結清貸款；台中市長盧秀燕存款、債券、黃金存摺總計近2千萬。

根據監察院資料，林佳龍與夫人廖婉如申報土地1筆、建物2筆，都位於台北市中山區，還有一台登記在廖婉如名下的TOYOTA汽車，現金30萬元，存款1億2550萬9624元，有價證券為1億4396萬110元，其中投資奇美股份高達9020萬3680元。

值得注意的是，林佳龍太太廖婉如申報2件價值9萬元的珠寶，加上信託專戶存款從57餘萬增加為92餘萬，還有15張保單，但並未進一步說明內容。

信託部分，土地1筆，位於台中市西區，建物2筆，包含新北市金山區1筆與台中市西區1筆，股票559萬2940元，而上次申報高達3963餘萬的房貸並未出現在此次申報內容中，距離前年10月24日申報到這次申報過了近1年又5個月。

交通部長林佳龍的幕僚說明，部長夫人廖婉如希望財產越單純越好，所以出售一部分股票，再加上公司股利及一些現金儲蓄，優先把貸款結清。

台中市長盧秀燕夫婦最新申報內容把原有位於南投縣南投市3筆土地與價值72萬120元的股票轉為信託，自己申報LEXUS汽車1輛，存款1116萬6652元，債券456萬4885元，黃金存摺389萬2692元，保單11張，詳細記載保費時間與還本金額，且無任何債務。

新北市長侯友宜夫婦申報土地2筆，分別位於嘉義縣六腳鄉、台北市中正區，建物2筆，位於台北市中正區、新北市新莊區，存款1836萬6431元，國泰世華債券421萬6320元，保單2張。信託4筆位於台北市士林區土地、2筆在新北市新莊區土地，無任何債務。

台南市長黃偉哲與妻子劉育菁則是在台南市善化區有1筆土地與建物，2台日產汽車，存款288萬1313元，基金受益憑證16萬1131元，13筆保險，沒有債權，但有債務134萬餘元的抵押貸款以及選舉借貸1700萬元；信託部分，有3筆台南市的土地與建物。

(中時 )