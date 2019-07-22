老化是白內障最常見的原因，一般認為白內障就是眼前霧濛濛，其實白內障除了讓水晶體變混濁，還會變黃，當看東西時色調突然改變，除了視線變昏暗，對比度、鮮豔度都同時下降時，恐是白內障前兆，不可輕忽。

一般來說，白內障會出現緩慢而且不可逆的視力衰退，《早安健康》報導，舉出下列幾個白內障的早期症狀，若符合其中一項，要特別當心。

1.不論遠近都模糊

白內障最明顯的症狀就是視野模糊，因為水晶體變得混濁，與老花的最大差別是，不論看近的或遠的都變模糊。

2.像變黃的老照片

水晶體除了混濁，還會變黃，使對比度、鮮豔度下降，視線也更昏暗，

看出去的世界好像變黃的老照片。

3.有疊層殘影

水晶體病變混濁，會影響光線穿透，使視野好像蓋了一層毛玻璃。

4. 眼鏡度數不合

光線進入眼睛的折射作用發生改變，感覺原本配的眼鏡度數不合。

5.突然覺得老花改善

白內障早期會因水晶體屈光度增加，使老花度數減低，但不久後視力就將會急速衰退，近視、老花都會惡化。

6.眼睛更容易疲勞

由於光線受到阻礙，眼睛要更費力調節，因此會加重眼睛肌肉負擔，使眼睛更疲勞。

7.畏光

當光線穿透病變的水晶體，一部分會在眼底四處散射，無法進入正確的位置，使視神經受到不當的刺激，因此看到晚間的路燈或車燈時，會感覺非常刺眼。

老化、過度曝曬、眼睛受傷或糖尿病都有可能引起白內障，世界衛生組織WHO統計，白內障是失明的第一大主因，佔了全球失明人口的51%不可輕忽。醫師提醒，均衡飲食、戴太陽眼鏡減少紫外線曝曬，可減緩白內障病程惡化，目前唯一有效的治癒方法就是白內障手術，建議與眼科醫師討論適合自己的治療方式。

(中時電子報)