據最新民調顯示，高雄市長韓國瑜民調依舊維持領先，反倒是總統蔡英文民調，在此次調查中，落後台北市長柯文哲，穩居末位寶座。網友從這個民調發現民進黨不敢面對的一個事實，便是只要柯文哲參選，柯文哲未必會贏，但蔡英文必輸！但民進黨現在還傻傻的攻擊柯文哲，完全搞不清狀況呀！
據《旺旺中時》最新民調顯示，在7月15日國民黨公布初選民調韓大勝後，民調又回歸到基本盤。民調結果顯示，韓民調仍獲32.4％最高支持度，而柯上升至25.8％，勝過蔡的23.8％，如果對戰組合是藍綠對決，韓國瑜仍獲36.5％支持，雖勝過蔡英文將獲34.9％，雙方差距非常接近。
對此，網友Tosca於批踢踢發文表示，不以人廢言，雖然是旺旺中時，但其實不管民調怎麼做，有一個事實是民進黨一直不敢面對的。只要柯文哲參選，柯文哲未必會贏，但蔡英文必輸！
該網友更表示，好笑的是民進黨內一堆人還搞不清楚狀況，像那個王世堅，還一天到晚像以前那樣譏笑怒罵柯文哲。拜託一下，你真的激柯文哲出來，你們家蔡英文是必輸耶！到底有沒有搞清楚狀況阿！
文章來源：PTT論壇網址
(中時電子報)
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