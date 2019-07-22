本刊調查，頗具商業頭腦的Jessica起初在台大學習中文，求學過程中曾在「韓國觀光客必到之處」台北101星巴客打工，因此認識許多韓國人，並累積不少人脈及客源，後來因緣際會到《WTO姊妹會》擔任節目固定班底，清純可人的長相加上溫柔的嗓音，讓她在節目中迅速累積超高人氣，PTT上還有網友直言看到她「肥宅都會融化」。

Jessica異性緣極佳，不到三十歲已有兩段婚姻。她的友人表示，Jessica是個很聰明的女生，挑男人原則上就是吃喝玩樂由對方付錢，嫁的人「非富即貴」，聽她講話的感覺就是挑男人要找有錢的，連她來台灣後交的第一個男友也是包辦她的全部開銷，兩人交往沒多久就分手，她很快又認識第一任老公，但不久就離婚。

Jessica憑藉她的人脈在北市猖狂的大搞非法日租套房，賺取不當所得，而像Jessica這樣的韓國非法日租套房僅是冰山一角，對比台北市政府高聲疾呼「嚴打嚴抓」日租套房，實際上連外國人都能分食這塊「違法大餅」，不禁令人覺得格外諷刺。

記者詢問Jessica非法日租套房一事，Jessica卻語帶戲謔反問記者「那妳要什麼？哈哈。」未對非法經營日租套房正面回應，似乎對非法經營日租套房不以為意。（記者／張馥暄）

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(中時電子報)