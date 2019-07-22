近年很夯的金融商品「失能扶助險」，因保費低、賠付率高，7月起有多家壽險公司停售或改版，反而引起許多民眾、退休族群搶購，專家說，民眾在挑選此一改版商品時，仍要留意是否有保證給付、給付時間間隔、失能理賠金等5大要點，每個細項都不要忽視。

失能扶助險又稱殘扶險，屬於長照商品之一，因理賠定義明確，保費比壽險、儲蓄險低，成為最受民眾青睞的長照型保險商品，也因賠付率高，7月起有多家壽險公司停售或改版。

公勝保經岑軍事業部經理曹岑安向《聯合新聞網》表示，經壽險公司改版的，不僅取消或縮短保證給付、改變給付時間間隔，更對1到6級失能理賠金打折；此外，有的壽險公司只接收標準體，保費也變貴。

曹岑安建議民眾，挑選失能險最好留意五大要點，一是1到11級失能要有豁免保費；二是最好有保證給付，愈長愈好；三是理賠時間間隔，愈短愈好；四是1到6級一次給付的失能理賠金沒有打折；五是若想拉高保障避免選還本型。

此外，在購買當下也需特別留意「疾病等待期」，投保後有些保險公司的等待期是180天，也有些保險公司是30天，通常愈短愈好。

(中時電子報)