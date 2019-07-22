「讓我們歡迎美竹鈴出場，大家鼓掌！」周五午後在士林夜市某棟民宅的地下室攝影棚，在一股歡樂氣氛中，一位身穿蕾絲性感內衣的白皙美人出場，奶大腿長水蛇腰，一雙野豔大眼卻不流俗，若不是現場到處是露點寫真，真讓人以為她是一般模特兒，其實她是受邀來台的日本知名AV女優。

「美竹鈴減肥了，出道時是H罩杯，但現在胸部小了兩個罩杯，變成F罩杯，不過奶擠一下還是有啦。」說話的是主持人一劍浣春秋。

將AV女優引進台灣辦粉絲見面攝影會，一劍浣春秋不是第一人，但主辦的場次最多，幾乎每月一場。

「大家都知道，2015年出道的美竹鈴是因為對自己沒自信，所以拍AV訓練膽量！我原本以為她很害羞，去接機時還故意一直瞪著她看，看她會不會臉紅，結果她突然眼神殺過來，問我『叢啥！』而且，帶她去吃東西時，根本是暴食王，比男生還會吃！」在攝影會當中，一劍浣春秋狂爆美竹鈴的料，影迷們聽得津津有味。

在美竹鈴的攝影會現場，影迷年約20到40歲男性，不特別注重穿著打扮，也絕非醜男，還有人特地從香港、馬來西亞來，一天參加兩場攝影會。

一劍浣春秋不留情的打破「天使系女優」的美竹鈴形象，直接交代，「她第一次來台，尺度蠻大，大家可以儘量要求她擺一些動作，她不喜歡那種可愛的動作，狂野或豪放的效果比較好。」

當天下午的攝影會有兩場，分別是午後的棚閃場：輪流一對一拍攝，報名費5千元；另一場是傍晚的團體場，報名費2600元。凡周邊商品消費超過3千元還可以享受「特典」親密接觸，像是壁咚、兩人一起躺床上、躺在女優腿上、女優從後面摟住你等動作，「礙於尺度，最多到安全之吻，曾有女優願意拉下胸口讓影迷把頭放進去，但這真的很少。」一劍浣春秋說。

記者觀察，「特典」的親密接觸動作，偏向男女朋友的互動日常事，妙的是，光這樣就足以讓影迷心甘情願買單，或許是買的一種戀愛感覺，補充足夠能量後，回家再解放心中的狂野小獸吧。

進行拍照時，現場男士們「攝」而有禮，要求並未過火，女優彎腰擠乳、趴下翹臀、表情故作無辜就心滿意足，頂多一兩位男士希望女優將腳踩在他的頭上或上腹部。「來參加攝影會的人都是影迷，想來親眼確認自己喜歡的女神模樣。」也是粉絲的一劍浣春秋，很能理解他們心情。

「怎麼樣，今天拍的開心嗎？會不會覺得她太瘦？！滿足嗎？」一對一攝影會結束時，一劍浣春秋一個個問候閒聊，影迷們臉上掛著幸福微笑。

這些影迷們為了心儀的女優，即便只能看不能摸，一場攝影會砸大錢的人大有人在。

「批踢踢上面最常罵我的是『他也是個生意人』，沒辦法啦……」一劍浣春秋說。（記者／蔡碧月）

延伸閱讀

(中時電子報)