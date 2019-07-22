民眾16日晚間再度發現1隻小石虎肚破腸流慘死苗栗卓蘭140縣道。（巫靜婷翻攝）

苗栗石虎路殺頻傳，近期更在6天內發生3起，苗栗縣政府調閱棲地監視錄影畫面，發現「真兇」竟然疑似是飼主帶領的成群獵犬！

苗栗縣政府農業處表示，在石虎棲地架設的監測相機，拍攝到成群獵犬出沒，這群獵犬頸部都有項圈，疑似是飼主帶獵犬前往訓練，獵捕野兔等小型哺乳類動物。中央社報導，保育人員認為，這已嚴重危害石虎棲地安危。

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，石虎可能被獵犬驚嚇、干擾而離開棲地，跑到馬路上慘遭車輛路殺，已考慮研議依野生動物保育法，在部分區域公告禁止犬獵行為；另也與工務處研議增設醒目「注意石虎出沒」警告標誌，提醒用路人減速慢行。

張葦指出，苗栗縣於去年發生9件石虎遭路殺案件，今年截至目前就已發生13起，其中7月11、15、16日在苗140縣道卓蘭往三義方向，接連發生成年母石虎與2隻母幼虎遭路殺案件。

張葦說，6天內發生3起石虎路殺，可能是母石虎死亡後，2隻幼年石虎外出找媽媽或覓食，才會不幸發生意外，至於3隻石虎是否為一家，將待屏科大鑑定出爐才能確認。

(中時電子報)