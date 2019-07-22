新北市闕姓男子5年前開車未熄火在車上昏睡，員警據報前來處理，他驚醒後竟猛踩油門衝撞致員警險遭拖行，闕逃逸後遭警方循線逮捕，新北地院將他判囚1年10月，高院認為無法確認開車撞警的人是闕男，逆轉改判無罪，但遭最高法院撤銷發回。

最高法院認為，高院未傳喚2名員警到庭進行證人交互詰問，也未調查應調查事項，逕行改判闕男無罪，論事用法恐有違背經驗法則，並疑有速斷之嫌，因此條列數項應調查的事實，發回高院更審進行釐清。

檢方起訴指控，有多項前科的闕男在2014年7月24日晚上6點，把車子停放在新北市一處巷弄於車內昏睡，路過民眾見車未熄火擔心不測，於是通知警方前往處理，新北市三重分局黃姓及陳姓員警到場後，呼叫並拍打車窗，但闕男趴在方向盤上沒有反應。

警方通知消防隊員到場擊破後車窗以開啟門鎖，闕男驚醒後，竟猛踩油門撞擊前方的警用機車後逃逸，過程中撞傷路人，警方拾據他掉落在現場的車牌循線逮獲闕男。

新北地院斥責闕男無視公權力的執行及員警安危，且犯後飾詞圖卸其責，未能正視己非、毫無悛悔之意，依損壞公務及開車肇逃判囚1年10月，高院認為依據現場照片及監視錄影畫面等資料，無法證明闕男開車撞警，逆轉改判無罪，但遭最高法院撤銷發回。

(中時 )