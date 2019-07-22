台中豐原墩腳城隍廟六將行善團回饋社會，21日在廟前發送白米等民生物資，共計103戶低收入戶受惠。團長羅睿騰指出，去年成立六將行善團，由各中小企業主等共80人擔任顧問，每人每年捐5000元善款，來幫助真正有需要的人。

羅睿騰表示，他經營人力仲介公司，目前也擔任墩腳城隍廟副爐主，因與同在廟裡服務的莊政諭，對組職團體行善的想法不謀而合，於是找來有志一同共80人擔任顧問，成員皆為山線地區的中小企業主。

羅睿騰指出，顧問每人每年捐5000元作為善款，只要獲知民眾罹癌或發生重大事故，需要急難救助，該團派員進行訪視了解，再決定給予物資或金錢援助，此外，也和喪葬業者合作，提供無名屍或弱勢民眾等捐棺服務。

六將行善團21日在墩腳城隍廟前發送白米等民生物資，共計103戶豐原區低收入戶受惠。羅睿騰說，未來每年將舉辦2次物資發放活動濟弱扶貧，盼為社會注入一股暖流。

(中時 )