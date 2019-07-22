一名廖姓女子21日晚間在臉書發文：「今天7.內湖捷運站，出口一準備殺人」，網友留言要她冷靜，她還在底下回覆：「我要回家拿刀」、「你們無法阻止我的」、「是社會傷害我，我就要以牙還牙」，「我要殺光一群低能兒，喝他們的血」、「關一關明天不用上班喔！」，甚至直言要在捷運站輕生，引發網友恐慌。警方表示，尚未接獲民眾報案，但已主動介入調查，將依恐嚇公眾罪偵辦。

一名女子在臉書發文：準備在內湖捷運站殺人，引發網友恐慌。（圖／翻攝自臉書）

女子還稱「是社會傷害我，我就要以牙還牙」。（圖／翻攝自臉書）

有網友看到這則訊息紛紛留言安撫：「不要衝動，還是我們私下私訊？有事情都可以好好說呀！」、「社會是很現實，但也有好的一面，往好處想樂觀一點，天無絕人之路，只怕自己不堅持」、「社會本來就現實，沒有慘到一個愛妳的人都沒有吧！」。

不過也有網友留言：「恭喜你，獲得恐嚇公眾罪，是公訴罪」、「自己要死不要拉別人下水」、「警察應該找上門了」、「坐等道歉，帳號被盜，都4（是）臉書帶壞我的。」。

(中時電子報)