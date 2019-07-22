避暑聖地福壽農場引進「黑心金光向日葵」，獨特的巧克力色花瓣令人嘖嘖稱奇，該品種高約150公分顯得好好拍，殺光不少網美的手機記憶體。農場表示，「黑心金光向日葵」已進入盛開期，是最佳的賞花時機，花期預計持續到8月初。
黑心食品、黑心油...連向日葵也有黑心的！福壽山農場特殊品種「黑心金光向日葵」，獨特的巧克力色花瓣，小朋友見了開心大喊烤焦的向日葵，花田裡立刻傳出一陣歡笑聲，也讓遊客進行了一場視覺新享受。
場長巫嘉昌指出，「黑心金光向日葵」的花芯呈現黑曜色，靠近花芯的花瓣為暗褐色，且清晨的「黑心金光向日葵」，真的每朵花都向著太陽，不論近看或遠觀都相當漂亮，目前正值賞花期，預計花期持續到8月初。
福壽山農場指出，位於露營區藍茵湖畔貓耳葉菊也已開滿，鮮黃的花與藍天相呼應，遊客可在樹陰下享受高山的沁涼，欣賞隨風飄動的貓耳葉菊；另農場的水蜜桃目前進入採收期，今年的水蜜桃果型較小，但甜度及風味卻比以往更佳。
(中時 )
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