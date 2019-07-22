2019年TAA台灣國際Hi-End音響大展，8/15-8/18選在台北圓山飯店舉行。由於音響和耳機是目前影音市場的兩大主流，這是展覽也特別展出時下最流行的設備，從天然板岩音箱體、結合傳統號角設計的新款落地喇叭到讓高頻聲線如島上湖泊水面般透亮的鍍銀喇叭線等，足以翻轉你對音響世界的想像。

由勝旗代理進口的德國喇叭品牌Avantgarde Acoustic 26周年限定Trio Basshorn。

這次活動也透過臉書特別公布音響大展的展覽空間，為了展現音響的高級音質，V樓各廳都設有音響展出，從展現如彈弓般低音頻到輕盈空氣般拋物線高音的音響，到為呈現完美聲現而打造擁有特殊防震圈的不銹鋼音響腳座。展場上的所有音樂體驗，都可說是前所未有的。

德國Heco新推出的Aurora系列，結合了黑色消光漆與木紋雙色塗裝，增添傳統喇叭的時尚元素。

為了回饋長期支持的民眾，今年協會在展前規劃了一張紀念版CD，將CD裡所選錄的16首跨類型曲目的母帶送到德國老虎魚唱片公司重新後製另一款UHQCD Ultimate High Quality的CD版本。只要購買VIP入場劵，就可以輕鬆擁有無敵尊榮的聽覺享受，喜歡音響的你絕對不能錯過!

Evoke 系列5款揚聲器不但能滿足您的聆聽需求，還能隨著系統不斷提升，隨時讓您沉浸在美好音質的享受中。

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(中時 )