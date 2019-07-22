暑假快過一半囉！藍淡水吃南瓜、農場DIY、看生態品有機！「青春山海線-淡水好七淘」今年夏季滬尾休閒農業區舉辦休閒農業體驗遊程，即日起至7月31日開放報名，想體驗採收南瓜樂趣的民眾可以把握機會報名，一起體驗小農生活！

滬尾休閒農業區理事長李鎮榮表示，結合淡水的農特產，這次的行程早上將帶領民眾探訪有機小農，直接走入蔬果生產農園，感受幾乎沒有食物里程的新鮮蔬果；接著搭乘淡水輕軌，拜訪淡海輕軌幾米主題公園，午餐則是充滿農情鄉土味的南瓜風味餐。

下午農場DIY體驗時間，民眾可從北新休閒農場、羅媽媽有機農場、後寮6號農場以及石牆仔內休閒農園(平日限定)四個農場中擇一選擇，各農園所推出的DIY體驗活動老少咸宜、充滿農情風味及趣味性，尤其民眾可以把DIY體驗的成品帶回家作紀念，成為此趟遊程最難忘的紀念品。

淡水的南瓜產季結合新北滬尾休閒農業區遊程，除了實地體驗「吃在地、食當季」外，還結合淡海輕軌暢遊淡水，跟著有機小農一起體驗蔬果採收，感受從產地到餐桌的新鮮，並搭配休閒農場推出的當季最應景的南瓜鄉土風味餐點，以及近年流行的農園DIY體驗，自由選擇南瓜圓、南瓜饅頭、南瓜布丁等多項與南瓜相關的體驗活動。

另只要在遊程中自備電子票券並搭乘淡水輕軌，就可以獲贈滬尾系列南瓜產品1份。「青春山海線-淡水好七淘」即日起開放報名400人(額滿為止)，體驗遊程滿20人團體即可報名參加，歡迎大家踴躍報名，休閒農業體驗遊程詳情請洽淡水區農會推廣部26202290分機146。

體驗活動。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)