大聯盟的「加料球」被抓到了？印地安人林鐸(Francisco Lindor)22日轟出一發右外野全壘打，他的打擊動作相當彆扭，單膝跪地加上單手出棒，這樣都還能全壘打真是太神了。難怪投手不斷抱怨球太好打了，被球迷嘲笑說：「大聯盟不許球員打藥，就把藥打到球裡面了。」

當然這只是開玩笑的說法，畢竟林鐸本來就是強打(去年38轟)，球在碰到球棒之前打者已經完成發力，技術上仍是用雙手出棒。林鐸也不是跪著出力，因為那顆是非常低的滑球，他只是要讓上半身維持正常角度才往下蹲，兩年前遊騎兵貝爾崔(Adrian Beltre)也展示過相同技巧，應該是他們本身力量非常大。

不過有些大聯盟投手仍堅信球有問題，他們不接受官方「球芯置中」的解釋，太空人韋藍德(Justin Verlander)前陣子還以粗話怒批了一番。不論是否存在所謂的「黑心球」，聯盟全壘打持續攀高總是事實，投手雖然連帶球速上升和三振增加，整體而言還是得不償失，只能說現今身為打者似乎比投手幸運一點。今日印地安人對皇家合計4轟，印隊以5-4獲勝。

遊騎兵貝爾崔揮出全壘打之後單膝跪地。（美聯社資料照）

(中時電子報)