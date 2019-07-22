台中榮總與佐登妮絲22日簽署健康事業合作意向書。（馮惠宜攝）

國內女子美容SPA龍頭佐登妮絲與台中榮總攜手，要成為健康促進夥伴，雙方於22日以異業結盟的方式簽署合作意向書，未來將透過提升美容師醫學知識，對佐登旗下十萬名會員提供更貼切「醫」、「美」的服務。

雙方的合作起源，主要是佐登旗下美容師曾經在工作時發現顧客乳房或身體其他部分的異常腫塊，提醒趕快到醫院檢查，因而及早發現提早治療保住性命並維持良好的生活品質，另外也有發現皮膚相關疾病建議轉診醫院的個案。

去年父親節佐登以服務會員的另一半，與台中榮總泌尿科合作，提供一千名免費攝護腺篩檢服務，今年除將接續提供這樣的免費篩檢，也透過異業結盟的方式簽署合作意向書，希望深化合作關係。

佐登妮絲國際股份有限公司執行長陳佳琦也表示，希望在未來五年裏，借助中榮優良醫院師資提昇員工素質，加強美容服務與醫療保健的合作，建立會員醫療轉診制度，提昇病患及消費者的福祉，共同合作，共享成果。另外，持續支援公益活動，履行企業社會責任，這也是國內首創美容產業與醫學中心的合作。

台中榮總院長許惠恒指出，未來也將延伸了台中榮總服務的觸角，透過整合家醫部、皮膚科、教學部…等各單位專業，量身打造專屬課程，並透過考核制度給予認證，升等美容師的專業職能，並結合佐登妮絲現有的據點與十幾萬的會員，交織成更緊密的服務網絡。

(中時 )