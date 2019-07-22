前股票上櫃公司「唐鋒實業」董事長周武賢，涉炒作唐鋒股票獲利6億多元，遭判刑7年確定。目前在八德外役監服刑的他，因服刑過半，矯正署已核准他假釋，獄方今早已收到檢方的保護管束命令，周將在今天下午出監。他出監後，須於24小時內赴北檢報到。

周武賢2010年5月與股市炒手「骨董張」張世傑等人利用架設股票網站、周刊散布唐鋒不實利多消息，致唐鋒股價暴漲4.6倍，周、張等人在高價時出脫股票，坑殺散戶，估計獲利6.13億元，直到唐鋒無法向櫃買中心說明盈餘及財務狀況，被停止交易才東窗事發。

當年周在檢調偵查前，早一步潛逃大陸深圳市，遭北檢通緝3年； 2013年8月調查局將周押返台歸案，直至2015年2月才獲高院裁定200 0萬元交保。

2016年6月30日，最高法院依違反《證交法》判處周徒刑7年確定，北檢傳喚周入監服刑，他以生重病為由，一再聲請延緩執行。

北檢因周未報到入監，一度沒收2000萬保金，2017年1月6日發布通緝，但周只逃1天，隔天就遭檢警緝獲，並發監執行。周後來申請赴八德外役監服刑，矯正署已核准周假釋。

(中時 )