環南市場今上午二度舉行中繼市場攤位抽籤。（吳堂靖攝）

主持會議的北市參議王夢龍以跪姿與攤商隔空交火。（吳堂靖攝）

環南市場今上午二度舉行中繼市場抽籤，場內外衝突不斷，先是攤商高舉白布條遭警方攔下，場面一觸即發，隨後進行抽籤有攤商揚言「爭議沒解決、暫緩抽籤」，北市府參議王夢龍更爬上桌，以跪姿大喊「大家冷靜！」最後決議今天不願抽籤的代表，市府今天不會代抽，場面才順利進行。

周一市場休市日，但市場內鬧轟轟，有鑑於第一次抽籤爆發衝突破局，警方重兵部署，不過場內外數度爆發衝突， 先是攤商高舉白布條抗議，遭到警方攔下，攤商二代代表高名誼不滿「為何不能舉布條！這是公民權利！」管理員回嗆「你不是攤商！」高名誼則撂話「我媽媽是攤商！我從小在市場長大，我明天就來市場擺攤！」

隨後，高名誼接受現場媒體訪問，直言新市場攤位面寬縮水，從橫向改為縱向，根本無法做生意，要求爭議解決再行抽籤，市場處副處長汪昭華聽聞則趨前加入戰場，向高怒嗆「全台灣哪個市場攤位是橫向的？你在講政治語言！」現場爆發第二次衝突。

由於現場吵成一團，抽籤程序遲遲無法進行，加上攤商不滿北市府表明今天若不抽，將由市府人員代抽，與主持會議的北市府參議王夢龍隔空互嗆，最後王更爬上桌，以跪姿大喊「大家冷靜！」最後決議今天不願抽籤的代表可先登記，表明市府不會代抽，場面才順利進行。

第一位抽籤的攤商由於壓力太大，過程中更用手摀住臉，抽完隨即快閃離開；第二位陳小姐則高舉投票單，大喊「我要生存！」

陳小姐表示，直到5月中首次進到市場參觀，才發現攤位面寬不足，日後做生意恐受影響，但自己還有兩個孩子要養，自己也很兩難，因為攤商代表為大家爭取更好的營業空間，另一方面王參議也很盡心想解決問題，相信雙方還有溝通空間。

攤商田先生指出，由於大多攤商年事已高，有些甚至不識字，市府即便提供資料，大家一時半刻也難以了解，自己測量過新市場的通道，最少都有三米寬，且水溝內也有加裝過濾網，可以改善舊市場水溝時常阻塞的窘境，另外大家爭執的攤位面積縮水，其實面積並無改變，但因為一樓要容納全部攤商，如果沒從橫向改成縱向，也難以解決。

田先生無奈表示，要改變3、40年的營運模式，大家難免會有不安的反彈情緒，加上部分攤商有個人考量，也讓事情越演越烈，希望大家能以全體利益為考量，讓大家早日回歸平靜。

(中時 )