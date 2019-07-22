長榮罷工歷經17天落幕，桃園市議員王浩宇日前爆料桃產總幹部先前拿政府補助出國玩，還質疑勞教活動演變成「勞工市長」候選人朱梅雪的宣傳造勢。朱梅雪今（22）天親赴監察院，呼籲監委趕快傳喚王浩宇，讓他說明清楚，若調查結果屬實，應彈劾桃園市長鄭文燦，若不是事實，應彈劾王浩宇製造假消息，混淆視聽。

長榮罷工結束，但勞資爭議仍未停歇。桃園市議員王浩宇日前在臉書提到去年桃產總拿桃園市政府的補助出國玩。去年代表華航工會參選桃園市長的朱梅雪表示，經過調查是去年桃園市政府勞動局，邀請桃園市總工會、桃園市職業工會、桃園市產業總工會出國考察。

朱梅雪說，據他了解，桃園市總工會只有1個工會幹部與桃園市勞動局出國，對於王浩宇指控是出去玩，他覺得很訝異，如果因為拿公帑出去玩，桃園市長鄭文燦主政的市政府的確有很大問題，既然王浩宇有看到資料就應該彈劾市政府失職。

另外，王浩宇也貼出多張照片質疑，朱梅雪去年出席桃產總舉辦的「勞工之夜」與烤肉、漆彈活動，儼然替朱宣傳造勢。朱澄清，「廢話」，選舉期間，每個人都可到任何公辦場所，若以此邏輯，桃園市政府去年舉辦大大小小活動，身為市長候選人的鄭文燦，不就是用公家資源成就自己的造勢。

因此，朱梅雪要求監委介入調查，桃園市政府是否用公帑做私人之用，若屬實，就彈劾鄭文燦，若非事實，就應該彈劾王浩宇，作為議員不該製造假消息、混淆視聽。

(中時 )