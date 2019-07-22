oBike衍生棄置亂象，新北市交通局聯合環保局、警察局和高灘地管理處執行oBike清除專案行動，截至7月22 日共計移置拖吊4000餘輛，將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。

交通局指出，市府已擬定「新北市共享運具經營業管理自治條例」，將送法制局法規會審查，後續再經市政會議、市議會通過後發布實施，以有效管理共享運具，遏止類似obike亂象再生。

交通局長鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，交通局己多次通知業者仍無法有效改善，因此今年6月嚴禁obike利用本市道路佈放車輛營業，並調派民間拖吊業者，全力清除。

交通局6月20日起聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力加強清除，截至今日共計清除4千餘輛，全部移置於八里拖吊場。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，obike拖吊中永和地區最多，拖吊400 多輛，其次三重區有300 多輛，汐止和五股也有260多輛，而最遠遍及金山、萬里，連平溪、坪林也拖吊清除了20多輛。

交通局多次以寄發雙掛號的公文要求業者自主巡查，並通知領回oBike，但全都因無人招領退件。

許芫綺表示，初步估算業者積欠的移置費和保管費達995萬餘元，新北市將依「新北市移置保管妨礙交通車輛自治條例」公告拍賣。

(中時 )