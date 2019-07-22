針對民眾普遍對法拍都有興趣，執行署花蓮分署開辦免費課程，限額40人。（許家寧翻攝）

法拍物品千奇百怪，曾全台首賣百萬熱氣球引發話題的法務部花蓮執行署，為讓更多民眾熟悉法拍流程及技巧，8月13日將首次開辦「第一次法拍就上手」免費教學課程，教你如何用撿便宜，即日起開放網路報名，限額40人，歡迎有興趣民眾趕緊卡位。

執行署花蓮分署表示，許多民眾反映對法拍物件有興趣，曾有投標的念頭，但像是投標單要怎麼寫？真的可以用「半價」就買到房子或車子嗎？買到法拍物件可以貸款嗎？許多人因不熟悉流程而裹足不前，因此決定開課解惑，幫助民眾解決各種疑難雜症。

花分署秘書室主任李有生說，對於許多民眾苦無管道了解法拍，整理許多民眾關於法拍的各種詢問，課程將指派經驗豐富的「法拍達人」行政執行官及書記官授課，課程包括搜尋法拍物件、判讀拍賣公告、投標流程、得標後流程等實用內容。

課程也邀請金融機構專人解說法拍物件貸款方式，法拍親善大使「凍結女王」及執行署吉祥物「拍寶」也將現身與學員實地演練，希望透過活潑且深入淺出的方式，利用一個下午時間帶領大家一窺法拍世界，報名自7月22日起至8月7日，課程完全免費，滿額為止。

法務部執行署各分署去年推動「123全國聯合拍賣日」，統一時間、分時段進行查封的動產、不動產拍賣作業，花蓮執行署曾法拍兩顆價值百萬的英國製大型熱氣球，創下全台首賣紀錄，法拍價格從底價下殺三折，最後以30萬元賣出。

(中時 )