狄鶯、孫鵬獨子孫安佐去年在美國鬧出恐攻持武風波，除自己受牢獄之災外，也讓親朋好友因此成為風波下的關注焦點，其中，曾與狄鶯二姊狄玫生下一個兒子的「無緣姨丈」喜翔，當時也表示對孫安佐事件的看法，同時提到自己與狄玫、兒子之間的往事，而最近狄鶯久違復出，也開始了「回擊之路」，受訪時為胞姊出氣，暗酸喜翔「良心被狗咬」，對此喜翔也給出回應，一句話嗆爆！

狄鶯日前接受專訪，為二姊狄玫出氣，指喜翔談論關於兒子剛出生時的養育狀況，跟事實有出入，甚至微動氣暗酸他「良心被狗咬」，據《自由時報》報導，喜翔近日受訪被問及此事，表示不以為然，更說：「她愛怎麼罵就怎麼罵，我跟他們完全不來往，她覺得很爽那就講，無所謂」，回擊相當嗆辣。

嗆辣回應後，喜翔回憶當年，表示狄玫告知他懷孕時，他把女方帶到美國見父母，無奈之後爭吵連連，兩人未能走到最後，而孩子生下後歸他養，花費全由他扛，至於獲悉狄玫20多年沒能見到兒子，喜翔冷回：「要來就來、要看就看，不勉強，隨她開心」。

喜翔表示兒子早產，因此體弱又過敏，11歲前吃到肉就吐掉，只愛吃水果跟辣蘿蔔乾，但當時他們住美國俄亥俄州，沒有中國城，兒子愛吃的東西非常難買，所幸喜翔的表哥是州醫院副院長，才幫忙照看孩子，兒子後來長到193公分高，如今在美國當醫生，年收入逼近6百萬，還很求上進，又重返校園攻讀博士班，喜翔則預計10月份到美國探望，之後返台拍新戲。

(中時電子報)