台北雙子星案風波不斷，香港南海控股遭中央投審會以國安疑慮為由駁回，今天早上在自家官網、及兩家報紙，同步刊登聲明稿，指控蔡政府「恐中誣陷政治抹黑」、「依法得標非法駁回」，將向行政院提出訴願要求撤銷投審會駁回處分。台北市長柯文哲22日表示，一旦出現這個局面，廠商也不會摸摸鼻子就走了，「但也有人說，選舉結束是你的就是你的，稍安勿躁」。

柯文哲今早在2019海峽兩岸都市交通研討會前受訪表示，經濟部先發給南海一張證明，確認不是中資才給予投標資格，那南海得標後，又以中資疑慮否決，「相信如果你是廠商你會很不服氣」，當然從國家角度來講，投審會、經濟部是不同機關，但對老百姓來講，會覺得說不是都是政府嗎？

柯文哲還說，自己也常用這個例子告訴台北市政府的官員，「我們也是有31個局處，每個局處做出來的裁判不一樣，對市民來講，不管是哪個局處做的，都是台北市政府」。

柯文哲指出，雙子星一個月的營業額是20億元，現在拖了5個月，台北市政府已經損失100億元，以過去處理郝龍斌雙子星案的經驗，一旦出現這個局面，廠商也不會摸摸鼻子就走了，而是會抗告提出假處分等等，動作一大堆，最後就是自己要花2年半時間處理這個問題。

不過柯文哲最後也補上，「不過我也聽到陰謀論啦，也有人說稍安勿躁，等選舉完，該你的還是你的」。

(中時 )