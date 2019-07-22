民進黨高喊「打造非韓家園」，文化大學新聞系主任胡幼偉說，藍營可以宣傳「滅蔡二期開工」！另外，對於總統不兼黨主席，胡幼偉也說，有5大好處，包括代表高雄市長韓國瑜不想大權一把抓。

對於「滅蔡二期開工」，胡幼偉說。去年九合一大選，就是滅蔡一期施工啊！工程績效很好。但全部工程還沒做完！到明年總統大選，把蔡英文拉下來，才施工完畢！所以，從現在開始，國民黨的宣傳，要對抗民進黨的「打造非韓家園」，當然就是「滅蔡二期開工」！

關於國民黨總統當選人是否要兼任黨主席一事，胡幼偉認為，不兼任，是對的。因為拿掉這條硬性規定，在黨章中不要明言，以後處理這個問題，會更有彈性；其次，以韓的狀況來講，他若支持總統不兼任黨主席，可以凸顯自己並不想大權一把抓。韓在黨裡的資歷沒有那麼深，關於黨的事情，低調一點，是對的。

再者，胡幼偉認為，韓若當選總統，很多時間還是會在高雄，哪還有時間去管臺北黨中央那些事？兼任黨主席，也有事實上的困難！

第四、國民黨若能重返執政，想進權力核心的人只會更多、不會更少。韓當總統而不兼任黨主席，可以多空出一個位子，讓別人也能參與政治也好，用來栽培接班人也好。不是壞事。

最後，胡幼偉認為，韓若當總統，待在高雄的時間多，臺北，還有副總統和行政院長坐鎮，黨主席有什麼大事，還得先考慮臺北這兩位門神的反應，不至於和韓有什麼過不去的地方。

(中時 )