受到兩岸美術界矚目、籌備多時的「雲月八千里―江明賢墨彩巡迴展」，首站即將於八月一日上午十時在北京中國美術館隆重開幕。

這項展覽由大陸中華文化聯誼會、中國美術館與中華翰維文化推廣協會聯合主辦，由中國國家畫院、中國美術家協會、中國畫學會、全國臺聯兩岸文化交流中心做為支持單位，邀請著名畫家江明賢教授，集結、精選他遊歷海內外的精彩百件創作，從8月1日至11月17日，巡迴北京中國美術館、江蘇省美術館、成都杜甫草堂博物館及首爾中國文化中心展出。這項展覽，不僅是江明賢教授近年來最大規模的巡迴展，更是臺灣重量級畫家在兩岸恢復往來三十多年間，以較高規格、較大規模受邀前往大陸重要美術館以及海外舉辦個展的重要文化交流展覽。

根據主辦方表示，江明賢教授多年以來，無論在水墨畫創作、兩岸美術交流還是作育英才方面都做出了卓越的貢獻；這項展覽的籌辦，正是對於江教授所做貢獻的致敬之意。加上江教授即將迎來八十大壽，這項展覽又具有為江教授暖壽與祝福佳作連連的溫馨美意。

據悉，江教授是三十多年來，首位登陸辦展的臺灣本土畫家，當年曾引起很大的迴響。江教授學生時期在臺灣接受完整高等美育後負笈歐洲，遊歷歐美，深諳東西方繪畫的思路與技巧，但他基於對民族美術的熱情，最終回歸到中國水墨創作的行列。日後走遍各大洲，江教授持續以民族特有的筆墨工具、創作理念與特色，融合中西，逐漸形成他極具個人風格的創作風貌。特別是在描繪海內外諸多文化遺產與自然風光時，擅長以中西建築入畫，透過線條的整合，並層層渲染與皴擦，形成厚實有風、疏漏有致的筆意和開闊視野，使江教授作品畫面既充滿西方式的視覺張力，而又蘊涵濃厚的東方文人氣韻，耐人尋味。

「雲月八千里――江明賢墨彩巡迴展」定於8月1日～11日於北京中國美術館，8月18日～08/25日於南京江蘇省美術館，9月12日～24日於四川成都杜甫草堂博物館，11月11日～17日於首爾中國文化中心隆重展出。

江明賢作品，祁連山下。

江明賢作品，廈門鼓浪嶼。

(中時電子報)