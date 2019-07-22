台灣民意基金會22日舉行「新形勢下的 2020台灣總統大選（二）」民調發表會，民調結果顯示，當柯文哲投入2020總統大選時，33.5％支持韓國瑜，32.6％支持蔡英文，25.5％支持柯文哲。（劉宗龍攝）

時代力量立委徐永明發言。（劉宗龍攝）

前立委林濁水發言。（劉宗龍攝）

教授丁庭宇發言。（劉宗龍攝）

台灣民意基金會今發布最新民調，民調顯示，有近4成3的民眾贊同總統蔡英文處理國家大事方向，但也有4成8民眾不贊同，不贊同者比贊同多5個百分點，和上個月民調相比，贊同蔡的支持度下降4.9個百分點，不贊同的上升4.3個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆今天指出，這項發現意味著蔡英文6月好不容易破繭而出的總統聲望就像曇花一現，再度陷入新的執政困境。

台灣民意基金會今發布民調顯示，有12.9％民眾非常贊同蔡英文處理國家大事方向，29.9％還算贊同，24.8％不太贊同，23.1％一點也不贊同，9.2％ 沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，曾經在4、5、6連續三個月，贊同蔡英文總統處理國家大事方式的人直線上升，不贊同的人直線下降，但到了7月卻踩了煞車，「總統聲望開始出現明顯的下滑，這幾個月蔡總統宛如坐雲霄飛車一樣」，只不過現在是由上往下的勢頭。

游盈隆分析，蔡英文聲望上個月破繭而出，一來是民進黨總統初選結束的「花車效應」，另一個是香港「反送中運動」所帶來的「鞏固領導中心效應」，但當這兩個效應逐漸平息後，蔡的聲望也會自然逐漸走下坡。

另一方面，當國民黨總統初選結束後，會帶動另一波「花車效應」，有助於國民黨的氣勢，間接也影響蔡總統的民意支持度。

不過民調也顯示，若問及明年總統大選是「韓、蔡對決時」，有45％民眾支持蔡英文，僅40.1％支持韓國瑜，12.5％尚難決定，2.4％不知道、拒答，顯示蔡英文暫時領先韓國瑜5個百分點。

本次調查由台灣民意基金會設計問卷，委託山水民意研究公司執行，訪問期間是7月15到16日，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本為1089 人，抽樣誤差在 95％信心水準下，約正負 2.97 個百分點。

(中時 )