高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，韓也表明將爭取帶職參選；對次新北市長侯友宜22日認為，「每個人都有自己的想法跟決定，自己認為有在做事就好」；至於國民黨規畫15個藍營縣市長將擔任韓與立委聯合競選總部主委，侯友宜說，「目前他的角色就是新北市長，先把市政建設做好再談。」

前新北市長朱立倫昨接受電視專訪，談及黨內謠傳他想爭取國會龍頭位子，直批「這種聽到消息就放話」的行為實在不可取，批評國民黨文化「很惡質、很糟糕」，媒體問及，是否認為朱立倫會是那種求官位的人？曾任朱副手的侯友宜替他緩頰說，「朱立倫不是那種人啦！我認識他那麼久，他就是認真做事、理性務實的人，大家好好把心為台灣做事，其他的都不要談。」

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，黨內規畫15藍營縣市長將擔任韓國瑜與立委聯合競選總部主委，侯友宜是否接任？對此侯表示，他現在的角色是新北市長，好好把市政建設做好，全力以赴，支持任何人才有意義，「尤其台灣選舉太多口水，沒有意義。」

是否支持韓國瑜帶職參選？侯友宜說，每個人有每個人想法跟決定，不能這樣比較，只要自己認為有在做事就好，像他目前他的職位就是新北市長，就是把市政工作做好，兌現對選民承諾，讓大家一起拚、一起過好日子。

是否擔心黨內不團結？侯說，他從不擔心誰跟誰，只擔心自己有沒有把市長做好，這才是他的本份。

(中時 )