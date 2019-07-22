來自新北市板橋區的旅遊團今天（22日）前往宜蘭縣南澳鄉參加朝陽步道健行，但1名女性遊客不慎滑落約15公尺深的山崖，女導遊為了救人也跌落山崖，所幸並未受傷，受到擦傷的女遊客被消防局救出後，已送往醫院治療。

宜蘭縣消防局表示，失足跌落山崖的女遊客年約60歲，一行人是從登山口進去約400公尺時，女遊客不慎滑落，女導遊則無大礙，上午11時許，消防局救災人員抵達現場已將2人拉上步道平台，並將傷者送醫。

(中時 )