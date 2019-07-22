南澳朝陽步道 1人失足輕傷 12:392019/07/22 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1名女遊客在南澳鄉朝陽步道健行時不慎滑落山崖，消防局派員已將傷者送往醫院治療。（李忠一翻攝照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 來自新北市板橋區的旅遊團今天（22日）前往宜蘭縣南澳鄉參加朝陽步道健行，但1名女性遊客不慎滑落約15公尺深的山崖，女導遊為了救人也跌落山崖，所幸並未受傷，受到擦傷的女遊客被消防局救出後，已送往醫院治療。 宜蘭縣消防局表示，失足跌落山崖的女遊客年約60歲，一行人是從登山口進去約400公尺時，女遊客不慎滑落，女導遊則無大礙，上午11時許，消防局救災人員抵達現場已將2人拉上步道平台，並將傷者送醫。 (中時 ) #步道 #消防局 #女遊客 #女導遊 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 自小客摔落咖啡公路邊坡 4男1女輕傷 10:372019/07/18 社會 酒醉女45m高橋上脫衣 下秒路人看傻 11:262019/07/18 時事 搶救生育率 擴大準公幼 04:102019/07/19 地方新聞 雨後大肚溪水暴漲 2釣客受困獲救 23:202019/07/19 社會 龜山連棟式鐵皮屋大火 消防員急救災 16:052019/07/20 社會 北市宮廟火警 媳婦無生命跡象婆婆救出 22:262019/07/20 社會 宜蘭深化觀光 縣市跨域合作 04:102019/07/21 地方新聞 梧棲廢棄物火警 黑煙竄天際嚇人 14:472019/07/21 社會 花蓮消防局新秀分隊集訓 救生操演 16:362019/07/21 社會 社會熱門新聞 貼舊淹水照瘋傳惹議 網友到案說明 - 社會 - 中時 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 - 社會 台灣藍波重出江湖 流竄山區神出鬼沒警頭疼 - 社會 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 - 社會 鹹濕第19洞！裸女陪打 成績好可摸「兩粒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。