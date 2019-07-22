台北市長柯文哲連日來猛轟藍綠總統參選人一個是「草包」、一個是「菜包」，他今上午出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式，開場時疑似脫稿演出，整整花費25分鐘時間致詞，質疑桃園國際機場第三航廈興建沒做數字管理，擺明就是要追加預算，更嗆「主事者是誰？出來」。

桃園國際機場第三航廈由知名英國團隊設計，但主體工程流標3次，主因建築外型棘手，若不變更會蓋不下去，而今年初第三航廈獲得行政院同意，預算從746億元暴增至789億元，整整追加42億元。

柯文哲表示，今天早上在看到桃機第三航廈設計的造型預算比編列的還高，設計出來要比預算多200億，開什麼玩笑，「擺明就是要追加預算，這還有什麼好講的，你為什麼允許它發生？主事者是誰？出來！」

他指出，台北市推1280交通月票能解決公共運輸許多問題，以前沒有1280定期票時，接駁公車很難設立，如果有1280，很多民眾就願意轉成。另外他也認為，無人電動車的出現，會讓前瞻計畫軌道運輸的6000億元投資泡湯。

柯文哲，從文官體制被破壞、自己在去年縣市長選舉時經歷競選辦公室被建管處抄掉、台北市交通政策以共享、綠能、E化、安全為主，提及自己的政治理念，如把小問題解決就沒有大問題、面對問題是解決問題第一步、尊重SOP等。

他舉自己以前在台大醫院任職為例，表示病患會死亡都是因為小事，如護理師換點滴時沒有確實做好消毒，病菌就會沿著點滴爬到病患血液內，所以他訓練護理師的過程相當嚴謹，如同訓練軍隊。

柯文哲也認為自己是「勇於認錯、拒絕改過」，2018年成功連任後有反省自己，最驕傲的事就是競選辦公室被北市建管處抄掉。

(中時 )