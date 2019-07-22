2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，將於8月1日起在台北田徑場進行為期6天的競賽，地主台灣由韓國籍田仁秀、呂佳鑫、袁叔琪與宋佳駿組成教練團，並以體育署108年度排遇修秀或潛力選手為主代表出賽。

這次亞洲盃射箭賽第二站，女子選手有2017世青世青少、青少年混雙金牌蘇思蘋，搭配2016年起參加過室內射箭錦標賽、2017年世青世青少及2017世界中學生運動會戰功彪炳的葉昱琛、張容嘉，男子選手則是連續兩年參賽的游輝彥、陳招升及新秀林一石。

田仁秀指出，這次亞洲盃射箭賽第二站的選手當中，選手穩定性是比較需要注意的，希望透過磨練成長後，有更好的表現；選手時期曾在釜山亞運設下個人賽金牌的袁叔琪，如今從站在前面射箭的選手，成為在後頭指導的教練，笑說自己很久沒跟國際接軌了，看著現在台灣女將們出色的成績她與有榮焉。

才結束拿坡里世大運的葉昱琛，帶著滿滿收獲面對下一個挑戰，認為自己心態上有很大進步，「以往進入到決賽就容易緊張，透過世大運經驗後開始覺得不要去在意要射幾分，放開射就是了。」

年底還有2020東京奧運國手選拔，對此葉昱琛表示，希望可以拚到最後，期許自己動作、心態都能有所發揮。

除了反曲弓的好手們，複合弓也是精銳盡出，男子組由全新組合陳宏溢、林家慶及張皓勛，女子組王律勻、許嬿樺和翁意婷，外國選手也是來勢洶洶，馬來西亞派出本屆世錦賽反曲弓男子個人銀牌穆罕默德（Khairul Anuar Mohamad），也是賽事一大亮點。

(中時電子報)