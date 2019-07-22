苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，半小時後撲滅火勢。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣竹南交流道與台一己線路口22日凌晨3點多發生車輛火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，所幸無人受困傷亡，全案由警方調查。

22日凌晨3點40分，一輛砂石車行經國道3號苗栗縣竹南交流道往台61線西濱快速道路方向，車頭突然起火燃燒。消防隊員接獲報案趕抵現場，發現一輛砂石車冒出陣陣濃煙，車頭竄出近1層樓高的火舌，趕緊拉2條水線灌救，半小時後順利撲滅火勢，而駕駛及時逃出車外，所幸未釀傷亡也未波及用路人，起火原因有待警方釐清調查。

(中時 )