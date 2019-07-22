砂石車起火 駕駛逃出未釀傷亡 12:302019/07/22 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 砂石車行經國道三號，突然起火燃燒，車頭全毀。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，半小時後撲滅火勢。（何冠嫻翻攝） 苗栗縣竹南交流道與台一己線路口22日凌晨3點多發生車輛火警，苗栗縣消防局獲報趕抵灌救，所幸無人受困傷亡，全案由警方調查。 22日凌晨3點40分，一輛砂石車行經國道3號苗栗縣竹南交流道往台61線西濱快速道路方向，車頭突然起火燃燒。消防隊員接獲報案趕抵現場，發現一輛砂石車冒出陣陣濃煙，車頭竄出近1層樓高的火舌，趕緊拉2條水線灌救，半小時後順利撲滅火勢，而駕駛及時逃出車外，所幸未釀傷亡也未波及用路人，起火原因有待警方釐清調查。 (中時 ) #苗栗縣 #交流道 #車頭 #調查 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 打勇氣牌 徐志榮拚立委連任 04:102019/07/18 地方新聞 紙錢集中燒怕不敬 苗縣辦淨爐法會 04:102019/07/18 地方新聞 心智障礙照養馬拉松 苗縣推雙老支持計畫 17:302019/07/18 生活 高階警官異動 苗縣警局22日辦理交接 21:362019/07/18 社會 兩岸旅展－夏季漫遊苗栗 貓裏喵在等你 04:092019/07/20 焦點新聞 新住民第二個家 三義社區服務據點揭牌 17:312019/07/21 生活 白沙屯拱天宮文物普查計畫獲中央核定補助 20:142019/07/21 生活 運安會擬再查普悠瑪 專家籲找原因 04:102019/07/22 生活新聞 三義新住民服務據點啟用 04:112019/07/22 地方新聞 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 11:042019/07/22 社會 社會熱門新聞 貼舊淹水照瘋傳惹議 網友到案說明 - 社會 - 中時 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 - 社會 台灣藍波重出江湖 流竄山區神出鬼沒警頭疼 - 社會 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 - 社會 鹹濕第19洞！裸女陪打 成績好可摸「兩粒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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