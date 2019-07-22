廁所是細菌聚集之處，上完廁所後應馬上沖水嗎？沖水時要不要加蓋？衛生紙該丟馬桶還是垃圾桶眾說紛紜，專家表示，其實最髒的地方是公廁，若手碰到馬桶或沖水鈕後沒有確實清洗，或洗完手後沒有擦乾，此時藏有最多細菌的就是你的雙手。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在「譚敦慈的無毒好生活」一書中指出，上完廁所最重要的就是洗手、擦乾淨，因為上完公廁後，若手有觸碰到馬桶、沖水鈕，又接觸屁股，手上絕對有許多細菌，要記得用肥皂仔細清洗，而且一定要用擦手紙、毛巾擦乾或用烘手機烘乾，因為手濕濕的更容易沾染細菌。

另外，沖水時細菌或臭味會隨之而起，可能間接污染到掛在廁所的牙刷、毛巾等，因此蓋上馬桶蓋再沖水比較衛生，而且要記得消毒馬桶蓋。至於衛生紙該丟馬桶還是垃圾桶？則依衛生紙的成分區別，能溶於水的衛生紙就丟入馬桶，不能溶於水的就丟入垃圾桶，盡量選擇有蓋子垃圾桶的，並勤倒垃圾比較衛生。

此外，譚敦慈也提醒，停水時不要直接舀水沖馬桶，因為除了沖不乾淨之外，還會把馬桶裡排泄物的細菌散播開來！建議先蓋上馬桶蓋，接著把水倒入水箱，再按下按鈕或扳手沖水才對。

(中時電子報)