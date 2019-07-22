桃園的豐瑤川菜館使用嫩精（木瓜粉）已於2010年到期。（背面，消保處提供）

行政院消保處首度針對App線上送餐餐飲業稽查，今（22）日召開記者會說明稽查結果。

行政院消保處首度針對App線上送餐餐飲業進行食材查驗及廚房衛生管理查核，總計稽查26家業者、21家不合格，不合格率高達8成。其中位於新北市的廣香龍華樓使用逾期食材最多，桃園豐瑤川菜館的嫩精（木瓜粉）逾期達9年之久；高雄黃鶴樓餐廳則在環境衛生規範20項中有12項不合格，蟑螂爬滿排水蓋，衛生極為惡劣。

近年線上送餐App盛行，配合送餐業者愈來愈多，消保處今年5月首度針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市及高雄市等6縣市所轄26家餐飲業者，進行食材逾期、農藥超標及廚房環境衛生三大項目查核，其中廚房環境衛生不合格有20家，使用逾期食材有6家；蔬菜農藥抽驗20件，亦有2件不合格。

消保處消保官王德明表示，查核不合格情形嚴重業者有3家，其中廣香龍華樓三大項查核均有不合格，其使用逾期食材最多，甜椒農藥檢出9項殘留，其中脫芬瑞是不得檢出；位於台北市的天下麵，則在一根蔥上檢出20種農藥殘留，其中3種是不得檢出，芬普蟎則超標32倍。

使用逾期食材較嚴重的另有一例，是位於桃園的豐瑤川菜館，其嫩精（木瓜粉）本於2010年到期，卻到現在還省著慢慢用。

王德明並指出，黃鶴樓餐廳則是在衛福部所發布的食品良好衛生規範準則（GHP）查核中嚴重不合格，20項檢查項目有12項不合格，以往餐廳發現1、2隻蟑螂已有嚴重衛生問題，該餐廳卻是在排水蓋上爬滿蟑螂。

衛福部食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，2件農藥殘留超標依《食安法》裁罰6萬元，使用逾期食材者則開罰6萬元，僅其中位於新竹的LA Kaffa六角咖啡因資本額超過1億元，依裁罰基準須開罰12萬元。廚房環境衛生違規部分則已全數改善完畢，並複查合格。

APP訂餐夯！ 消保處稽查26餐廳 20間衛生不合格

(中時 )