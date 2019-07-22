◎最新民調勝過蔡 柯P:做自己而已

台北市長柯文哲雖未正式鬆口要競逐總統大位，但一言一行無不象徵「天亮了、雨下了」，加上近期猛轟藍綠，成功博得高聲量，宣布參選可謂呼之欲出。本報最新民調顯示，一旦柯文哲加入2020戰局，支持度甚至能小勝蔡英文總統。對此，柯表示，他只是做自己而已，不要把他想成每天詭計百出。

◎買一送一!高鐵車票今晚10點半開搶

就是今天！台灣高鐵公司為歡慶TGo會員突破百萬人，只要具備會員身份的旅客，在今晚10點半至11點半間登入帳戶，就可搶購兩人同行、同享半價的標準車廂票，等於是「買一送一」，適用搭乘日期為7月23日至8月18日，共限量2000組。若以南港至左營標準車廂為例，2張票可省下1530元。

◎台南登革熱再添2例 巴克禮公園休園2周

台南市登革熱疫情尚未解除，本土登革熱病例再增2例，目前已有14例。新增2病例為同住的父女，因住家鄰近東區巴克禮公園，台南市長黃偉哲22日裁示，即日起休園2周進行預防性風險控管。

◎開車撞警無罪 最高法院打臉高院

新北市闕姓男子5年前開車未熄火在車上昏睡，員警據報前來處理，他驚醒後竟猛踩油門衝撞致員警險遭拖行，闕逃逸後遭警方循線逮捕，新北地院將他判囚1年10月，高院認為無法確認開車撞警的人是闕男，逆轉改判無罪，但遭最高法院撤銷發回。

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(中時電子報)