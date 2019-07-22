現正如火如荼在台中登場的「台中購物節活動」22日再增添兩座百萬藝術品大獎；藝術大師黃映蒲、廖本生在文化局促成下，22日於順天環匯酒店公開捐贈價值百萬的藝術品，兩人的作品也將在8月4日、11日公開在台中購物節活動中抽出幸運者。

除了豪宅、名車，台中購物節再添兩項百萬元藝術品大獎，黃映蒲、廖本生兩位在雕塑、油畫界頗富盛名的藝術家，在文化局長張大春促成下，響應台中購物節活動，張大春表示，台中是文化城，這次全城購物節有兩位大師熱情響應，也突顯台中文化宜居城市的特質。

黃映蒲提供的是紅塵系列的作品「思」，黃映蒲說，這系列是有感於他太太在生產過程中的艱辛，要突顯女性在紅塵中的苦以樂，表達對女性的尊崇。

而廖本生提供的作品是「黑白、經緯」，以東方圓形的「太極」語彙與西方鮮明的「十字」符碼，形構出東西方文化矛盾下的張力與和諧，而兩人的作品在收藏市場水漲船高，目前市值都超過百萬元。

(中時 )