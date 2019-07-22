監察院今（22）天發布最新一期《廉政專刊》，宜蘭縣長林姿妙擔任縣長以後首次財產申報，存款約31萬元左右，然而負債卻高達2212萬6843元；台南市長黃偉哲存款與基金受益有304萬，背負134萬餘元的抵押貸款以及選舉借貸1700萬元。

根據監察院財產申報內容指出，台中市長盧秀燕夫婦最新申報內容把原有位於南投縣南投市3筆土地與價值72萬120元的股票轉為信託，自己申報LEXUS汽車1輛，存款1116萬6652元，債券456萬4885元，黃金存摺389萬2692元，保單11張，詳細記載保費時間與還本金額，且無任何債務。

新北市長侯友宜夫婦申報土地2筆，分別位於嘉義縣六腳鄉、台北市中正區，建物2筆，位於台北市中正區、新北市新莊區，存款1836萬6431元，國泰世華債券421萬6320元，保單2張。信託4筆位於台北市士林區土地、2筆在新北市新莊區土地，無任何債務。

台南市長黃偉哲與妻子劉育菁則是在台南市善化區有1筆土地與建物，2台日產汽車，存款288萬1313元，基金受益憑證16萬1131元，13筆保險，沒有債權，但有債務134萬餘元的抵押貸款以及選舉借貸1700萬元；信託部分，有3筆台南市的土地與建物。

宜蘭縣長林姿妙的存款為31萬3074元，債務高達2212萬6843元，3筆保險；信託部分，有5筆土地、1筆建物，皆位於宜蘭縣羅東鎮。

澎湖縣長賴峰偉夫婦則有2筆土地，包含台北市中山區、澎湖縣白沙鄉，2筆建物均在台北市中山區，1輛國產車，存款823萬3027元，24筆保險，同時背負1409萬2411元房貸；在澎湖縣馬公市有2筆土地、1筆建物委託信託管理。

(中時 )