花蓮警消迅速將火勢撲滅，目前正排煙中。（許家寧翻攝）

東華大學人社二館驚傳失火，所幸無人受困。（許家寧攝）

快逃啊！花蓮國立東華大學驚傳火警，22日中午前位於人社二館2樓女厠天花板突冒出濃煙，接著竄出火舌，火勢相當猛烈，由於該棟為教室與教授研究室，消防隊獲報不敢大意，立刻通報趕往滅火，所幸暑假期間校內學生不多，並無人員受困，多處牆面燻黑、女廁所門被大火燒光，至於起火原因，警消正調查中。

(中時 )