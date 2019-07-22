東華大學女廁驚傳失火 幸無人員受困 12:252019/07/22 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國立東華大學人社二館2樓女廁，午前冒出濃煙，竄出火舌。（許家寧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮警消迅速將火勢撲滅，目前正排煙中。（許家寧翻攝） 東華大學人社二館驚傳失火，所幸無人受困。（許家寧攝） 快逃啊！花蓮國立東華大學驚傳火警，22日中午前位於人社二館2樓女厠天花板突冒出濃煙，接著竄出火舌，火勢相當猛烈，由於該棟為教室與教授研究室，消防隊獲報不敢大意，立刻通報趕往滅火，所幸暑假期間校內學生不多，並無人員受困，多處牆面燻黑、女廁所門被大火燒光，至於起火原因，警消正調查中。 (中時 ) #大學 #人員 #花蓮 #東華 #假期 也許您會感興趣 推薦閱讀 108指考5標公布 7／20大學博覽會開展 10:362019/07/18 生活 台科大、屏科大、雲科大談合併 高教界：無助整體縮減 15:532019/07/18 生活 全球大學聲譽排名 台大列名51-60名 11:392019/07/19 生活 全球大學聲譽榜 北京清華第14名 04:092019/07/20 焦點新聞 全球大學排名 大陸6校進入百強 04:102019/07/20 生活新聞 科大合併 高教自救 04:102019/07/20 時論廣場 2019大學博覽今台大開幕 王丰：強國皆重視教育 13:562019/07/20 生活 大博會登場 私校祭480萬獎學金招生 15:332019/07/20 生活 台校刺激招生 提跨國學位搶學生 04:092019/07/21 焦點新聞 大博會登場 跨國雙學位夯 04:102019/07/21 生活新聞 社會熱門新聞 貼舊淹水照瘋傳惹議 網友到案說明 - 社會 - 中時 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 - 社會 台灣藍波重出江湖 流竄山區神出鬼沒警頭疼 - 社會 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 - 社會 鹹濕第19洞！裸女陪打 成績好可摸「兩粒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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