法務部行政執行署全國13個分署，將於8月13日同步舉辦法拍「投標流程教學」課程，內容豐富多樣，並且將以生動活潑、平近易懂的方式，教導民眾如何投標競買法拍物件，課程自今天起開始報名，歡迎民眾報名參加，當天的課程全程免費，民眾並可親自體驗拍賣會場的氛圍。

執行署說，民眾若曾經有想購買法拍屋念頭，但因不懂獲取相關資訊的管道而不敢進場？又或者認為法拍物件向來都是品質較差的物件，所以不願意參與。歡迎民眾報名參加行政執行分署8月13日舉辦的「投標流程教學」課程。

全國13個分署將教導民眾如何快速找到想要的物件，告訴如何買到物美價廉的優質產品，如果民眾對於拍賣公告文字的描述似懂非懂，各分署都會一一教導說明。

執行署說，執行署為灌輸民眾實用的法拍知識，建立正確的法拍觀念，希望藉由各分署同步辦理投標流程教學專案方式，將拍賣活動資訊有效傳達給民眾，提高民眾參與拍賣活動之意願，另為使民眾能循正當管道取得購買法拍屋所需融資，也一併規劃融資及相關理財課程，希望屆時參與的民眾，都能滿載而歸。

課程自7月22日上午10時起開放報名，有興趣的民眾可至行政執行署網站（https：／／www.tpk.moj.gov.tw／9937／10019／677200／post），依指示連結至報名表單，名額有限。

(中時 )