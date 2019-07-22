台北市長柯文哲若參選總統究竟鹿死誰手？台灣民意基金會今發布最新民調，當投票組合是「韓、蔡、柯」的三腳督時，有33.5％民眾支持韓國瑜，32.6％支持蔡英文，25.5％支持柯文哲， 6.8％尚難決定，1.7％不知道或拒答，顯示三腳督時，韓以些微的差距領先蔡0.9 個百分點，柯文哲落居 第三。

不過同一份民調也顯示，若問及明年總統大選是「韓、蔡對決時」，有45％民眾支持蔡英文，僅40.1％支持韓國瑜，12.5％尚難決定，2.4％不知道、拒答，則顯示蔡英文暫時領先韓國瑜5個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，這項發現有三個意涵，包含柯文哲柯文哲一旦加入戰局，就會立即改變原本蔡、韓一對一的競爭態勢，造成「豬羊變色」的結果；其次也證明蔡韓對決下，蔡領先的5個百分點不紮實、不穩定，很容易受新變數的衝擊而發生改變。

游盈隆也指出，「韓、蔡、柯」對決是一個典型的三足鼎立的局面，三人相互之間的差距不大，隨著選戰開打，鹿死誰手不到最後不見分曉。

民調近一步分析，若區分選民政黨屬性，蔡英文獲79％民進黨支持者力挺，韓國瑜獲72％國民黨 支持者力挺，柯文哲獲36％中性選民的支持，值得注意的是，柯文哲獲21.8％國民黨支持者的力挺，同時獲得17.1％民進黨支持者的力挺。

雖然鴻海前董事長郭台銘沒有贏得初選，但外界評估他有可能脫黨參選，這份民調也同時將郭納入對戰選項。民調顯示，四人對決下，有29.7％民眾支持蔡英文，29.3％支持韓國瑜，18.3％支持柯文哲，15.9％支持郭台銘，4.8％尚難決定， 2.1％不知道、拒答。

游盈隆解讀，如果郭台銘退黨獨立參選，將強烈衝擊2020總統選情。韓國瑜首當其衝，退居第二，蔡英文相對獲利，躍居第一，但韓蔡差距只有0.4個百分點，反而柯文哲受創最深，減少 7.2個百分點，形同被郭台銘沒收贏的可能。

游盈隆也說，郭台銘本人在四人競爭中敬陪末座，要超英趕韓也許困難重重，但民調顯示，他的確具有和柯文哲一樣的「勒索潛能」(blackmail potential)，參選與否都會是2020台灣總統大選不可忽視的變數。

(中時 )