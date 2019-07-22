在英國舉行的2019年第60屆國際數學奧林匹亞競賽，成績今天揭曉，在112個國家、621名選手中，我得1金、2銀及3銅，國際排第21名，是歷年最差。其中，新竹縣私立康乃薾國中小學的國三生黃仲群，個人排名第28名，是我國今年唯一獲得金牌選手。

我國代表隊由中央大學數學系與清大師資培育中心合聘教授洪文良擔任團長，台師大數學系助理教授林延輯及東華大學應用數學系副教授魏澤人分別擔任領隊及副領隊，7月13日出發前往英國參賽，競賽活動於當地時間21日舉行閉幕典禮及頒獎。

成績揭曉，我國6名選手中共得到1金、2銀3銅，其中，黃仲群得到金牌；台中市私立明道高中施佑昇、建中吳尚昱得2人得銀牌；延平高中蕭明、高雄中學鄭天盛及成功高中李承彥等3人得銅牌。

國際數學奧林匹亞競賽規模非常大，今年就有112個國家的選手參加，比物理、生物的78國、72國，多出3、40個國家，因此競爭相當激烈。我國過去最好的成績是2014年的第3名，但在1996年則是第20名、2010年是第19名，今年掉到第21名，是歷年來最差。

國三生黃仲群是我國唯一獲得金牌的選手，他表示，從小爸爸、媽媽發現他有數學天分，所以買一些數學相關的書給他看，並規畫超前學習。國中一年級考上新竹教育大學辦的高中數學科學班，開始有系統的學習代數、幾何、數論、組合和電腦程式課程，收穫不少，並且開始接觸競賽數學。

黃仲群說，他喜歡的科目包括數學和物理、化學，今年3月報考竹科實中科學班，因為有數學基礎，很幸運的錄取了，他未來會在基礎科學和電腦科學上持續探索。

根據教育部規定，在國際科學奧賽獲得金牌、銀牌、銅牌者，分別可保送大學校院各本學系或推薦入大學校院各學系，必分別得到20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

(中時 )