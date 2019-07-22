台北市長柯文哲日前以「重大宣布」為題在臉書發布影片，很多人以為要參選總統，結果是因吉祥物選舉幫北市吉祥物「熊讚」拉票，議員王鴻薇22日質疑，在台北世大運將滿周年時刻，曾陪伴大家參與輝煌歷史的「金牌熊讚」已被市府毀屍滅跡。北市觀傳局對此回應，下月金牌熊讚將在全運會上授旗餅與選手互動。

第一屆吉祥物大賽開跑，吸引全台10個政府單位、27個民間報名，柯文哲上周更推出「重大宣布」影片，號召全民票投熊讚，目前熊讚拿下5萬2947票位居第1名。

王鴻薇今表示，柯文哲競選連任時的主視覺就是海洋色，就在選前金牌熊讚也被改成海洋熊讚，金牌熊讚就被冷凍起來，去年議會教育委員會審查預算時，議員要求市府重新讓金牌熊讚成為吉祥物，不料，柯P吉祥物催票影片主角竟是「海洋熊讚」。

她指出，今天原本要讓金牌熊讚亮相，但觀傳局稱在整修中，令人質疑是不是發霉了？金牌熊讚的名稱甚至被市府改為「微調前熊讚」，難道我們的熊讚有去微整型嗎？竟要大家忘掉還有一個「金牌熊讚」，根本是毀屍滅跡、趕盡殺絕，呼籲市府還我金牌熊讚。

此外，搶救金牌熊讚聯盟發言人江文瑜說，金牌熊讚超越黨派與光榮連結，又有撫慰人心的象徵，廣受民眾喜愛，也已累積國際知名度，2017年公開被授證為台北市吉祥物。

江文瑜不滿批評，市府過去以辯識度不足讓熊讚變臉，不過，經濟部智慧財產局通過了註冊，理由完全被戳破，吉祥物可創造城市軟實力價值，但市府可把象徵世大運榮光的熊讚變臉，海洋熊讚是柯文哲個人置入性行銷產物，不適合代表北市參加吉祥物比賽與國際活動。

對此，觀傳局綜合行銷科長洪梅雲回應，去年4月為了永續發展公布海洋熊讚，與選舉無關，因為議員關心金牌熊讚，所以安排8月參加全運會授旗與選手互動，不過，她強調，熊讚就只有熊讚，沒有分海洋或金牌。

(中時 )