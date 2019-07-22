台南市刑大依法偵辦，上午將羅男請回製作筆錄。(莊曜聰攝)

一名羅姓網友在臉書貼淹水照遭到網友分享，南市府水利局認為是散布不實訊息報案，南市刑警大隊22日循線至永康接回40多歲羅姓男子到案說明，羅嫌認為自己張貼淹水照片，是為了讓民眾關心台南災情，不認為自己有觸法，因此沒有删文，目前仍製作筆錄中。

據了解，已婚的羅嫌和父母同住台南永康，平時從事臨時工，他日前在自己臉書張貼照片指「台南市淹黃水，有誰關心過」，因權限設為公開，被700多人分享，在包括韓粉臉書專頁等社團引發熱烈討論。

轉傳後有網友發現照片是去年823雨災後台南新營的平交道淹水照，批羅姓網友是刻意移花接木，台南市政府昨日也嚴正澄清，並由水利局正式提告。

南市刑大科偵隊根據刑法及災害防救法偵辦，上午10時許到羅嫌住處通知配合調查，羅嫌自認沒涉法，是別人分享加油貼醋，他並未散播，也持手機隨同警方到案說明，警方將深入偵辦釐清。

(中時 )